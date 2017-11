Grupo de trabalho do Projeto CIVITAS Destinations recebido na autarquia do Funchal

Shares

O grupo de trabalho do projeto CIVITAS Destinations, que se encontra na Região para um encontro de três dias, subordinado ao tema da ligação entre o Turismo e a Mobilidade Urbana em ilhas ultraperiféricas, foi recebido nos Paços do Concelho pelo Vereador Bruno Martins, que tem os pelouros da Mobilidade e Trânsito na Câmara Municipal do Funchal.

O projeto CIVITAS Destinations, que é cofinanciado pela Comissão Europeia e tem como parceiro a Câmara Municipal do Funchal, entre outras entidades regionais, promove uma abordagem integrada dos problemas de mobilidade em contexto insular em seis cidades europeias com uma vocação turística, nomeadamente Funchal (Portugal), Las Palmas (Espanha), Limassol (Chipre), La Valleta (Malta), Rethymmon (Grécia) e Portoferraio e Rio Marino (Itália).

Bruno Martins sublinha que “o objetivo é a implementação de soluções inovadoras para uma mobilidade urbana eficaz e sustentável, planeada para residentes e turistas, promovendo um espaço público mais atrativo, mais acessível, mais inclusivo e mais seguro para todas as pessoas.”

O autarca aproveitou esta reunião periódica para inteirar-se do decurso dos trabalhos do projeto e reafirmou “o compromisso do atual Executivo em concretizar as suas principais conclusões, o que acontecerá no decurso do corrente mandato.”

O projeto teve início em setembro de 2016 e tem duração prevista até agosto de 2020.