Homem barricou-se num supermercado

Um homem barricou-se quinta-feira à tarde num supermercado de Vila Nova de Poiares, Coimbra, continuou no interior do estabelecimento durante toda a madrugada desta sexta-feira.

As autoridades a criarem um perímetro de segurança e tentarem negociar para “acabar com as coisas em bons termos”.

O homem é um emigrante com 45/50 anos que está em França há cerca de 30 e que tem um diferendo com o proprietário do supermercado por causa do terreno onde o estabelecimento está localizado.