Fernando Medina anunciou medidas de combate à seca

Interrupção total de rega em zonas de grandes vias, redução nos espaços verdes e encerramento de lagos e fontes, são algumas das medidas imediatas anunciadas por Fernando Medina em conferência de imprensa realizada na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alcântara. Acompanhado pelo vereador da Estrutura Verde e Energia, José Sá Fernandes, o edil salientou que apesar de Lisboa não ser das cidades mais afetadas pela seca prolongada que o país atravessa, as medidas têm um sentido de “responsabilidade na poupança de recursos e na promoção de soluções ambientalmente sustentáveis”.

O local escolhido é, de resto, para o edil, simbólico face à política de adaptação aos efeitos das alterações climáticas que a autarquia tem vindo a levar a cabo, pois aquele equipamento permite que já hoje uma parte substancial da lavagem de ruas seja feita com recurso a água reciclada.

Quanto às fontes, as medidas de natureza temporária incidem sobre as que não utilizam exclusivamente água reciclada, como a Praça do Império, a Fonte Luminosa ou a cascata do Parque das Nações. Outras continuarão a funcionar porque não utilizam, no seu fundamental, água da rede pública.

Já a rega é totalmente suspensa nas áreas circundantes de grandes vias como a Segunda Circular ou a Avenida Lusíada, pois “têm condições que lhes permitem subsistir durante bastante tempo”, e nas restantes zonas verdes será reduzida “ao mínimo necessário à subsistência das espécies”.

Medidas que, explica, serão aplicadas nas áreas que estão sob a responsabilidade direta da autarquia, mas o presidente informa que estão a ser feitos contactos com as juntas de freguesia para que os mesmos resultados possam ser obtidos nas áreas por estas geridas.

Abastecida pela barragem de Castelo de Bode, “Lisboa não é diretamente afetada” pela seca, mas o edil sublinha que estas medidas correspondem a duas obrigações: “contribuir para o aumento das reservas que abastecem a cidade e podem ser necessárias para outras zonas do país, e dar também um sinal político muito claro que estamos a fazer os esforços necessários na sensibilização de todos para a importância de uma gestão eficiente da água que é um bem e um recurso escasso.”