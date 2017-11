Governo destaca aumento do investimento nas forças e serviços de segurança

Shares

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, destacou o investimento em infraestrutura, equipamentos e valorização das forças e serviços de segurança inscrito no Orçamento do Estado para 2018.

«Queremos uma polícia cada vez mais bem preparada», afirmou, referindo que o Orçamento do Estado para 2018 representa «uma significativa aposta no investimento, em infraestruturas, em estruturas de apoio ao exercício da atividade policial e em formação».

Na abertura solene do ano académico do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, em Lisboa, Eduardo Cabrita apontou o aumento de 60 milhões de euros no orçamento da área da Administração Interna, que aposta sobretudo no investimento e na plena aplicação da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

Eduardo Cabrita afirmou que esta lei vai permitir passar de «um investimento médio de 12 milhões de euros por ano no período de 2012-2016 para 90 milhões de euros de investimento em 2018». «É o maior investimento desde há muitos anos em infraestruturas, equipamentos e viaturas», acrescentou.

O Ministro disse ainda que «este é um Orçamento do Estado que aposta na valorização de todos aqueles que exercem funções públicas, com o descongelamento de promoções e de progressões, também nas forças e serviços de seguranças».