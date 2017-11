Governo Regional assegura meio aéreo para o combate aos incêndios na Região

Shares

A Madeira vai integrar o concurso nacional para os meios aéreos de combate aos incêndios. Esta foi a garantia transmitida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita ao secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, no decorrer do encontro mantido em Lisboa, entre os dois tutelares da protecção civil.

No final da reunião, Pedro Ramos mostrou-se satisfeito com esta abertura do Ministro da Administração Interna à pretensão da Região, que desta forma obtém economia de escala ao integrar o concurso nacional para o aluguer destes meios.

Refira-se que o Governo Regional da Madeira alocou uma verba de 1 milhão de euros na proposta de orçamento para 2018 destinada à implementação dos meios aéreos na Região.

De salientar que Pedro Ramos esteve também reunido na parte da manhã com o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, num encontro que teve como objectivo fazer um novo ponto de situação relativo ao processo do novo Hospital. Uma reunião que contou com a presença do representante do Ministério da Saúde, que integra o grupo de trabalho nacional e regional para o novo Hospital e cuja primeira reunião está agendada para o próximo dia 6 de Dezembro.

O secretário regional da Saúde reuniu ainda no INFARMED para acompanhar o processo de implementação da Via Verde do Medicamento na Região, a partir de 2018.

Esta via vai evitar falhas na distribuição dos medicamentos na Região, nomeadamente os medicamentos mais utilizados, assegurando os stocks mínimos, de acordo as especificidades de uma região insular, como a Madeira.