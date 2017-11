Shares

A Comissão Eventual de Inquérito ao BANIF informa que a reunião agendada para o dia 29 de novembro de 2017, pelas 17 horas, foi antecipada para as 16 horas do mesmo dia, com a seguinte ordem de trabalhos: Audição Parlamentar ao Senhor Representante da Comissão dos lesados do BANIF – ALBOA; Outros assuntos.