O Primeiro-Ministro António Costa foi recebido pelo Presidente da República da Tunísia, Béji Caïd Essebsi, no segundo dia da sua visita oficial ao país, tendo manifestado o interesse com que Portugal acompanha o processo de consolidação democrática na Tunísia.

O Primeiro-Ministro manifestou também a vontade de Portugal, quer no quadro da relação bilateral com a Tunísia, quer no quadro da relação multilateral, apoiar estes esforços, uma vez que a estabilização do Mediterrâneo faz-se com parceiros fortes e estáveis.

Portugal e a Tunísia são nomeadamente membros do Fórum Mediterrâneo Ocidental, conhecido por Diálogo 5+5, que reúne também Espanha, França, Itália, Malta, Mauritânia, Marrocos, Argélia e Líbia, e que, para além do diálogo político, criou um quadro de cooperação setorial, com destaque para as áreas da segurança, da defesa, e das migrações.