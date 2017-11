Il Gallo d’Oro há dez anos consecutivos no Guia Michelin

Shares

Pelo segundo ano consecutivo, o restaurante Il Gallo d’Oro, do hotel 5 estrelas The Cliff Bay, no Funchal (ilha da Madeira) recebeu 2 estrelas do Guia Michelin. Este restaurante, de um hotel pertencente ao grupo PortoBay Hotels & Resorts, consta do prestigiado guia há dez anos consecutivos.

A distinção foi anunciada esta noite, em Tenerife (Espanha), na gala de apresentação do Guia Michelin Portugal e Espanha 2018. Premiado pela primeira vez em 2009, o Il Gallo d’Oro foi o primeiro restaurante a receber tal distinção na ilha da Madeira.

“Esta distinção representa muito para nós”, sublinha o chefe Benoît Sinthon, “é um prémio que valoriza o nosso rigor, dedicação, espírito de equipa, exigência, sacrifício, pesquisa”. “Temos uma equipa fantástica e estamos prontos para mais 10 anos”, adianta o chefe considerando que “é um luxo cozinhar numa região tão específica e com tantos produtos para oferecer: frutas, legumes, ervas aromáticas, flores comestíveis, cherne, polvo, cavala, pargo, garoupa, bodião, atum, entre outros, que colocam a Madeira no mapa da alta gastronomia mundial”.

Segundo palavras do próprio Guia Michelin, um restaurante com 2 estrelas representa uma cozinha excecional para a qual vale a pena fazer um desvio no caminho. Os melhores produtos realçam-se graças à experiência e inspiração de um Chefe com talento, que garante a sua assinatura e da sua equipa em pratos subtis, impactantes e muito originais.

IL GALLO D´ORO

Benoît Sinthon, Chefe Executivo do Il Gallo d’Oro (que supervisiona também o restaurante Bistrô4 do hotel PortoBay Liberdade, em Lisboa) faz emergir o requinte da cozinha aromática, de inspiração mediterrânica e ibérica. Legumes, frutas, ervas e flores aromáticas provenientes da Região, fazem com que os produtos frescos tenham um papel fundamental na sua cozinha, combinados com ingredientes de alta qualidade oriundos de várias outras regiões da Península Ibérica.

A experiência de alta gastronomia é enaltecida pela carta de vinhos. Com cerca de 300 referências, é também reconhecida com diversos prémios, entre os quais, “Award of Excellence” (2011, 2012, 2013 e 2015) e o “Best of Award of Excellence”, em 2016 e 2017, da conceituada revista americana Wine Spectator.

THE CLIFF BAY

O hotel está localizado sobre um promontório, com vistas para o oceano e para o anfiteatro da cidade do Funchal. Com acesso direto ao mar, este cinco estrelas oferece oito categorias de quartos, ambiente e decoração diferenciados nos Top Floors, SPA e Health Club, jardins subtropicais com palmeiras seculares e três restaurantes, entre os quais o Il Gallo d’Oro, restaurante gourmet galardoado com duas estrelas pelo guia Michelin.

PORTOBAY HOTELS & RESORTS

PortoBay opera atualmente com 12 unidades hoteleiras: 9 em Portugal (6 na ilha da Madeira, 2 em Lisboa e 1 no Algarve) e 3 unidades no Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo) nos segmentos de 4 e 5 estrelas. Todos os hotéis são diferentes em termos de conceito, mas semelhantes na qualidade, com a garantia da marca PortoBay.