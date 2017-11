Shares

Um acidente ocorrido no final da tarde desta segunda-feira, por volta das 18 horas, na Rua Dr. Pita, acima do Estádio dos Barreiros (antes do túnel para a Nazaré) envolveu três viaturas.

Segundo conseguimos apurar no local, o acidente causou vários feridos os quais foram encaminhados em ambulâncias para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência.