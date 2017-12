Maduro anuncia moeda digital para escapar a “bloqueio”

Shares

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro anunciou no domingo a criação de uma moeda digital, com a qual pretende contornar as sanções económicas ao país lançadas pelos Estados Unidos da América.

“O século XXI chegou (…), a Venezuela vai criar uma criptomoeda”, disse Maduro na sua habitual intervenção televisiva semanal. “A Venezuela vai implementar o novo sistema da criptomoeda a partir das reservas de petróleo, vamos criar a criptomoeda, a petromoeda, a petro, para avançar para a soberania monetária, para fazer transações financeiras, para superar o bloqueio financeiro. Isso irá permitir-nos avançar para novas formas de financiamento internacional, para o desenvolvimento económico e social do país. E será feito com a criptomoeda emitida com base nas ricas reservas da Venezuela em ouro, petróleo, gás e diamantes.”

Os líderes dos partidos da oposição receberam este anúncio com cepticismo, duvidando que a criptomoeda chegue mesmo a surgir. Nas últimas semanas, a moeda venezuelana, o bolívar, desvalorizou-se significativamente.

A economia venezuelana tem vindo a apresentar carência no fornecimento de bens essenciais, nomeadamente alimentares e de cuidados de saúde.