Português distinguido com título de “Membro Estrangeiro pela Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes”

O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), Duarte Nuno Vieira, acaba de ser distinguido, em Itália, com o título de “Membro Estrangeiro pela Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes” (Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli), no ramo de Ciências Médicas.

O catedrático da FMUC mantém uma colaboração próxima e regular com os departamentos de Medicina Legal de diversas universidades italianas, onde colabora em cursos de pós-graduação e em projetos de investigação científica.

Integrou também, por diversas vezes, o júri do prémio Bucherio La-Ferla, um dos mais relevantes prémios científicos de Itália na área da Medicina do Trabalho e da Medicina Legal.