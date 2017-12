Governo não vai privatizar Horários de Funchal

Shares

O Presidente do Governo deu a garantia que o seu executivo não vai privatizar a Horários da Funchal. “Sou contra a privatização de setores estratégicos”, afirmou Miguel Albuquerque, ao mesmo tempo que anunciava um aumento salarial de 1,5%.

O Presidente do Governo Regional falava durante a apresentação de cumprimentos de Natal aos funcionários da Horários do Funchal, tendo aproveitado a ocasião para agradecer toda a colaboração e empenho revelados ao longo do ano.