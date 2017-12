Lançado Espaço Cidadão Solidário

Shares

O Espaço Cidadão Solidário, que tem como objetivo atender aos pedidos de serviços públicos de pessoas que têm dificuldade em deslocar-se, é um projeto-piloto cujo arranque oficial está marcado para dia 14 de dezembro.

O projeto assenta num protocolo assinado entre a Santa Casa da Misericórdia, a Agência para a Modernização Administrativa e as juntas de freguesia lisboetas de Benfica, Misericórdia e Santo António.

O primeiro ato do Espaço Cidadão Solidário teve lugar no lar Santa Joana Princesa, gerido pela Santa Casa da Misericórdia, com uma das residentes a receber ajuda de uma funcionária do Espaço Cidadão para pedir o Complemento Solidário para Idosos através da Internet.

«No Espaço Cidadão Solidário estarão disponíveis os mesmos serviços do Espaço Cidadão», disse a Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Desta forma, todos os serviços públicos poderão ser feitos pelos funcionários das Lojas do Cidadão ou dos Espaços Cidadão, que se deslocarão onde forem necessários com um computador portátil com ligação à Internet e uma impressora.

Através do Espaço Cidadão Solidário, instituições como lares, centros de dia ou maternidades poderão solicitar a presença de um funcionário para ajudar quem precise de recorrer a serviços públicos, quer por dificuldade física em se deslocar, quer por precisar de assistência para utilizar a Internet.