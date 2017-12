Shares

Decorre, desde a passada segunda-feira (11 de dezembro) e até sexta-feira (15 de dezembro), na Madeira, o primeiro encontro dos parceiros do projeto europeu “Bright Green Lands”. Este projeto, dinamizado na Madeira pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM, através da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, tem como parceiros a Polónia, a Croácia, a Itália e Portugal, e integra o Programa ERAMUS+ no âmbito da medida Parcerias Estratégicas.

O grupo de cerca de 80 participantes que esta semana participa no encontro, inclui um coordenador, dois professores e cinco alunos de cada uma das escolas envolvidas no projeto, estando Portugal representado pela Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, com 10 professores e 45 alunos das três turmas das áreas do Turismo e do Ambiente.

O denominador comum dos países parceiros, ponto de partida deste projeto europeu, é possuírem amplas Zonas Verdes. Neste contexto, pretende-se dinamizar um projeto inovador na área da Proteção e Conservação do Ambiente, através da partilha de experiências e de boas práticas que lhes são específicas e comuns, tendo como foco aspetos relacionados com as Tecnologias da Comunicação e Informação, a Educação Ambiental, o Abandono Escolar Precoce e Exclusão Social, a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem e com a Orientação Escolar e Vocacional.

Todas as atividades planeadas decorrem dos conteúdos pedagógicos curriculares, mas sob um ponto de vista diferente, original e com perspetivas inovadoras.