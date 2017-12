Automóvel atropela deliberadamente em Melbourne

Shares

Um automóvel atropelou deliberadamente, esta quinta-feira, vários pedestres em Melbourne, na Austrália, deixando 20 feridos, alguns em estado grave.

O primeiro-ministro do estado de Victoria, Daniel Andrews, referiu-se ao atropelamento como um “ato maléfico, covarde e deliberado”.

Segundo o chefe interino da Polícia do estado de Victoria, Shae Patton, o motorista foi identificado como um australiano de origem afegã, de 32 anos, com problemas mentais e sem vínculos conhecidos com terrorismo.

O homem era conhecido da Polícia por cometer infracções de trânsito e por “agressões menores”, assim como pelo consumo de estupefacientes.