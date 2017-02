Avião despenha-se contra centro comercial na Austrália

Um avião despenhou-se junto a um centro comercial perto da cidade australiana de Melbourne e nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu. O líder do Governo no estado de Victoria, Daniel Andrews, disse que este foi o pior acidente aéreo do estado em três décadas.

O ‘chater’ privado deslocava-se de Essendon, a norte de Melbourne, para King Island, 55 minutos para sul, e por pouco não caiu numa autoestrada com trânsito intenso.

Imagens televisivas mostram destroços queimados, chamas e danos significativos no centro comercial e edifícios adjacentes.

Ainda faltava uma hora para o centro comercial abrir e as autoridades confirmaram que ninguém no interior ficou ferido.

O superintendente da polícia de Victoria, Mick Frewen, indicou que as investigações estão centradas numa “falha catastrófica do motor”.

Um trabalhador do centro comercial disse ao canal Sky News que viu “uma bola de fogo rebentar no ar”.

“Parecia que uma bomba tinha explodido”, comentou.