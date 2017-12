Maria e Santiago estão no top dos nomes de 2017

Shares

Maria voltou a ser, em 2017, o nome mais atribuído a bebés do sexo feminino. Nos rapazes, o nome mais popular é Santiago. Foram registadas ao longo do ano 5.580 crianças cujo primeiro nome é Maria, de acordo com os dados provisórios avançados pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). E tal como sucedeu em 2016, Santiago é o nome mais escolhido.

Os últimos números do Instituto Nacional de Estatística dão conta de 63.783 nascimentos entre Janeiro e Setembro deste ano (menos 6,6% do que no período homólogo). Até à data tinham nascido mais meninos do que meninas: 32.699 “contra” 31.000.