Polícia Marítima recebe novos veículos para fiscalização e vigilância da orla costeira

A Polícia Marítima recebeu, no dia 28 de dezembro, quatro novas viaturas todo-o-terreno, do tipo Tratocar “Polaris Ranger XP 900”, que vão contribuir para o reforço da fiscalização e da vigilância da orla costeira.

A cerimónia de entrega das viaturas realizou-se na Direção de Faróis, em Paço de Arcos, e contou com a presença do Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello, e do Diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís Sousa Pereira.

Os quatro veículos vão agora ser entregues aos Comandos-locais da Polícia Marítima de Aveiro, Setúbal, Sines e Olhão, onde irão operar.

O “Polaris Ranger XP 900” possui um motor com 875 cm3 de cilindrada com 68 cv de potência. Entre outras características, dispõe de dois conjuntos de portas, permitindo configurações para tempo quente/frio, caixa com capacidade de carga máxima de 454 Kg, capacidade de reboque (máx. 907 kgs) e de guincho elétrico (máx. 2040 kgs).