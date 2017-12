CMF reforça operação de limpeza na passagem de ano

Shares

De acordo com uma informação da Câmara Municipal do Funchal, no dia 1 de janeiro de 2018, a operação de limpeza das comemorações da passagem de ano 2017-2018 terão início às 7h e vão envolver cerca de 90 trabalhadores, 3 auto-varredouras pesadas, 2 auto-varredouras ligeiras, 5 viaturas pesadas de recolha de resíduos, 8 viaturas de caixa aberta e 2 mini-cars.

Já desde o dia 31 de dezembro, o Departamento de Ambiente da Autarquia terá, por sua vez, destacados no centro do Funchal funcionários para apoio específico às papeleiras.

Relativamente ao reforço de contentores para a ocasião, a autarquia informa que serão distribuídos pela cidade 193 contentores, com uma capacidade total de 52.320 litros.