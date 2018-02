Carlos Pereira regressa à AR com debate de fundos europeus na agenda

Shares

O deputado do PS eleito pela Madeira Carlos Pereira está de regresso ao Parlamento nacional e volta a ocupar o seu lugar de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS com a pasta da Economia.

Na agenda de trabalhos o deputado tem a discussão do Quadro Financeiro Plurianual pós-2020, uma matéria que o líder parlamentar do PS, Carlos César, já assumiu como prioritária, tendo mesmo proposto ao Parlamento a criação de uma ‘Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030’.

Carlos César lembrou que o Governo tem apelado à mobilização de opiniões “no sentido de assegurar os instrumentos para que a próxima década seja a ‘década de convergência’”. “O cumprimento desse desígnio é, no entender do PS, essencial para manter a coesão territorial e a paz social no espaço da União”, declarou. O líder parlamentar deixou também um desafio às restantes bancadas: “Compete aos partidos parlamentares, sem prejuízo das suas convicções e responsabilidades, e sem desvalorizarem o que os distingue, procurarem convergir sem preconceitos”. “Bastará isso para honrar as representações partidárias e defender melhor Portugal”, assegurou.

E é precisamente neste ponto que o deputado madeirense dará o seu contributo. “Será, sem dúvida, um trabalho muito estimulante e desafiante, porque temos entre mãos o futuro da nossa economia, o futuro do país”, afirmou, salientando importância da criação de pontes com as restantes bancadas. “Estou como sempre estive com o maior empenho a defender Portugal e obviamente sempre com a Madeira, que foi a Região que me elegeu”.