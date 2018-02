Entrega dos Certificados a Guias Interpretes e Técnicos

Shares

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai presidir esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, às 17h00, no Edifício do Campo da Barca, à cerimónia de entrega dos Certificados de Formação Profissional aos 10 Guias Interpretes e 21 Técnicos que frequentaram uma formação no âmbito da Estratégia de Conservação do Património Geológico da Região Autónoma da Madeira, criada por este Governo.

A formação possibilitou: Dotar os formandos de conhecimentos sobre o património geológico regional; Identificar os principais Locais de Interesse Geológico do arquipélago; Reconhecer a importância da conservação do património geológico.