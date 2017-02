Governo propõe a criação de uma Comissão Regional para os Assuntos do Mar

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, presidiu à abertura da 7ª edição do “LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar”, uma organização da Price-Waterhouse Coopers. Na oportunidade, a governante avançou que o Governo decidiu propor a criação de uma Comissão Regional para os Assuntos do Mar, a qual, integrando todas as Secretarias do Governo, terá como objetivo articular compromissos em projetos de natureza multissectorial.

“Nesse contexto queremos, por exemplo, concretizar o Portal Náutico, uma medida que inscrevemos na Estratégia Nacional para o Mar. É uma ambição que tem sido a espaços aflorada com mérito por um conjunto de entidades, que naturalmente serão convidadas a integrar o projeto. O Portal é um instrumento que exige associar a oferta de mar ao conhecimento cientifico, e à conservação da natureza”, explicou a Secretária Regional.

O portal permitirá dar visibilidade e organizar e potenciar a oferta que é muita mas encontra-se dispersa e pouco coordenada. Esse instrumento vai contribuir para o crescimento do índice do “Entretimento, Desporto, Turismo e Cultura.