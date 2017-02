Governo alarga prazos de aluguer das Casas de Abrigo

O presidente do Governo Regional da Madeira anunciou, ontem, o prolongamento da duração de aluguer das Casas de Abrigo, que passa dos três para os sete dias. A revelação foi feita durante a visita à Casa das Sorveiras, localizada entre o Poiso e o Pico do Areeiro, a quarta Casa de Abrigo que o Governo Regional abre à população, mediante o pagamento de 25 euros/dia, independentemente do número de ocupantes.

Acompanhado dos Secretários Regionais Susana Prada (Ambiente e Recursos Naturais) e Eduardo Jesus (Economia, Turismo e Cultura), Miguel Albuquerque, mais do que relevar as características da casa ”belíssima, com uma paisagem deslumbrante”, quis sublinhar que passará a estar disponível até uma semana, tal como as restantes, para quem quiser alugar estes refúgios. Uma decisão que surge na sequência do “feedback de muitas famílias”, referiu o Presidente do Governo.

Para além do Lombo do Mouro, Pico Branco, Cedro (Montado do Pereiro) e Sorveiras, o Governo Regional vai abrir brevemente a casa anexa à atualmente disponibilizada no Lombo do Mouro.