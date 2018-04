Liliana Rodrigues debate ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro’ no Museu Casa da Luz

Shares

O auditório do Museu de Electricidade – Casa da Luz será o palco da conferência ‘Madeira pós-2020: Pensar o Futuro’. A iniciativa, organizada pela eurodeputada Liliana Rodrigues, realiza-se no próximo dia 8 de Maio, pelas 10:00 horas, e surge com o objectivo de debater as estratégias e prioridades da Região Autónoma da Madeira para o pós-2020, no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia (UE).

No desenvolvimento desta iniciativa, Liliana Rodrigues revela que teve em conta a relevância “de pensar e reflectir atempadamente sobre as estratégias, a médio e a longo prazo, para o futuro da Região, analisando os pontos que, para a Madeira, se apresentam como prioritários”, acrescentando que “este debate será um exercício importante e terá em conta as políticas públicas regionais, nacionais e europeias, numa altura em que sabemos que a Política de Coesão irá perder um dos seus maiores contribuintes, neste caso, o Reino Unido”.

Esta troca de ideias contará com o envolvimento de entidades locais, regionais e nacionais, assim como de diversas instituições e associações da sociedade civil.

A eurodeputada socialista defende a “pluralidade na hora do debate” e a importância de “ouvir os diversos actores interessados e de potenciar os seus contributos. Quanto mais forem aqueles que estiverem envolvidos e interessados em discutir o futuro da nossa região, mais a Madeira e o Porto Santo ficam a ganhar”.

A Comissão Europeia iniciou, no passado mês de Janeiro, a discussão pública sobre o QFP pós-2020. A ideia é que Bruxelas possa divulgar, já no próximo mês de Maio, o próximo QFP e a legislação relativa aos futuros programas e fundos europeus. Depois desta discussão inicia-se outra: qual o valor dos fundos atribuídos a cada país. Tudo terá de estar decidido até à última semana de Maio de 2019, altura em que terão lugar as próximas eleições europeias. Apenas pouco antes desta altura é que a Região saberá qual a parte que lhe caberá em termos de investimento previsto pela UE.

Ainda no âmbito do financiamento europeu pós-2020, Liliana Rodrigues tem acompanhado de perto a discussão sobre o futuro da política de coesão, tendo feito aprovar, no passado mês de Março, uma sua proposta para a criação de um mecanismo específico de financiamento para as regiões ultraperiféricas (RUP) que dê apoio à integração de migrantes.