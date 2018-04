Mulheres Socialistas debatem “As portas que abril (ainda não) abriu”

Shares

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) realiza, nesta sexta-feira, dia 20, na sede regional do PS-M, uma atividade intitulada “As portas que abril (ainda não) abriu”.

Trata-se de uma mesa redonda que contará com os oradores Guida Vieira e António Loja, cidadãos que tiveram papel ativo e preponderante na Revolução de 1974.

Esta é a forma encontrada pelo DRMS de assinalar abril, refletindo sobre as mudanças que a chegada da democracia provocou na vida dos Madeirenses e Porto-santenses e, particularmente, o que mudou na vida das mulheres após a Revolução.

A mesa contará com a moderação da jurista Daniela Aguiar. A atividade tem início pelas 19 horas, estando as declarações à comunicação social agendadas para as 20h30.