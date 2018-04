Edifício Adelino Rodrigues arranjado “por fora e por dentro”

Shares

O edifício Campo de Futebol Adelino Rodrigues, que alberga os balneários e salas de Esgrima, sofreu alguns danos devido ao mau tempo ocorrido em fevereiro passado. Desde essa altura, o referido prédio foi condicionado à sua utilização, tanto a zona dos balneários como a utilização das duas salas da modalidade de Esgrima por motivos de falta de segurança.

As obras estiveram condicionadas devido ao mau tempo que, novamente, afetou a Região, em março passado, o que fez com que as mesmas tivessem estado paradas. No entanto, com a melhoria do tempo retomaram e a sua conclusão poderá estar para breve.

O «Tribuna» questionou, recentemente, o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas sobre o ponto da situação das obras em causa, assim como para saber se haverá alguma intervenção também no relvado do campo de futebol, ali existente, utilizado para treinos e jogos, tendo em conta que está degradado.

Em resposta ao solicitado, Amílcar Gonçalves afirmou: “Em relação ao campo de Futebol Adelino Rodrigues e outras obras naquele espaço, posso dizer-lhe que as mesmas fazem parte de um conjunto de investimentos a executar pelo Governo Regional nos próximos dois anos. São anomalias que já estão inventariadas e que fazem parte do nosso caderno de obras. Em suma, haverá obras de correção dessas mesmas anomalias. Tanto ao nível da estrutura como do relvado”. Disse ainda: “Simplesmente, com os recentes temporais e avultados danos, a prioridade do Governo está na resolução desses mesmos danos. Outra prioridade são obras em área sensíveis como a Saúde, a educação e a Solidariedade Social, para além de acessibilidades”. Amílcar Gonçalves apontou que “serão obras a executar dentro do leque de prioridades estabelecido e que tem sempre como topo o interesse geral da população e questões de segurança e de urgência”. Sublinhou ainda que “quanto à sala de esgrima, tal e qual já referimos, vai também ser alvo de obras de intervenção brevemente”. Finalizou, resumindo que “são situações inventariadas, serão resolvidas e as obras vão fazer-se. Entre elas, as da sala de esgrima já estão previstas para avançar em breve”.