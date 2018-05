Judo Brava realizou torneio para assinalar o aniversário do Clube

O Clube Judo Brava, com o apoio da Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no passado sábado, dia 19 de maio, o torneio do seu Aniversário.

As provas decorreram no ginásio da Escola Básica 2º e 3º ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário e contou com a participação de atletas do Clube Judo Brava, Judo Clube Madeira, Clube Naval do Funchal, Grupo Desportivo da Apel, Clube Escola da Torre, Clube Escola do Estreito, Associação Cultural e Desportiva da Quinta Grande, Associação Desportiva Galomar e atletas do núcleo do Desporto Escolar da Escola do Campanário, perfazendo um total recorde desta prova, de 100 atletas, que tem vindo a crescer ao longo dos anos.

As comemorações integraram o Torneio de Benjamins, para atletas dos 4 anos até aos 10 anos e o Torneio Zéponês, para os escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, que serviu de preparação para o Campeonato Nacional de Juvenis que se irá realizar a 09 de junho.

Os festejos começaram com os mais pequenos a demonstrarem as suas habilidades, enchendo de orgulho pais e treinadores que os apoiavam incondicionalmente, num ambiente repleto de competitividade.

No Torneio Zéponês, destacou-se o Judo Clube da Madeira com 4 medalhas de ouro, seguido do Grupo Desportivo da Apel e do núcleo do Desporto Escolar da Escola do Campanário, com 3 medalhas cada. Em terceiro, repartiram o pódio o Clube Naval do Funchal, o Clube Judo Brava e o Clube Escola da Torre com 2 medalhas cada.

No próximo fim de semana, decorrerá em Coimbra, a Taça da Europa de Cadetes, onde 10 atletas representarão a Região, seguindo-se o Training Camp, durante 3 dias, onde os judocas terão a oportunidade de trocar experiências em ambiente internacional.