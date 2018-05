Verdes querem «Estratégia Para a Mobilidade Aérea Adequada» às Regiões Autónomas

Os Verdes entregaram na Assembleia da República dois Projetos de Resolução onde recomendam ao Governo que desenvolva uma estratégia para a mobilidade aérea com respostas específicas e adequadas às Regiões Autónomas e clarifique os conteúdos operativos de um novo entendimento do conceito de prestação de serviço público, indissociavelmente reportado à compreensão do princípio da continuidade territorial e das exigências diretas da solidariedade.

O PEV recomenda ainda que o Governo defina um quadro normativo de deveres extraordinários a que deverão corresponder as companhias aéreas que operem nas ligações entre o continente português e os aeroportos das Regiões Autónomas, sempre que, por razões atmosféricas, algum dos aeroportos fique inoperacional.