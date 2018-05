Feira do Livro arranca esta sexta-feira

A 44ª edição da Feira do Livro do Funchal decorre, este ano, entre os dias 25 de maio e 3 de junho, na Avenida Arriaga, com a presença confirmada de 52 autores e 25 editoras, livreiros e alfarrabistas.

Este ano, haverá 7 lançamentos de livros, 22 concertos, 3 espetáculos de teatro, muita animação de rua e um espaço infantojuvenil diário.

Os nomes fortes da 44ª edição são apontados para João Tordo, João Pinto Coelho, Onésimo Teotónio de Almeida, Bruno Nogueira, José Milhazes, Rui Zink, José Gomes Ferreira e Júlio Machado Vaz.