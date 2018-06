Nas bancas a edição 967 do Tribuna da Madeira

Eleições também são disputadas nas serras

Há muito que a presença de gado nas serras da Madeira suscita polémica, mas nunca como agora pareceu causar tanta divisão no meio social e político. O presidente do Governo Regional e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, previsíveis adversários nas Regionais de 2019, têm procurado responder aos anseios e reivindicações dos criadores. São posições que os ambientalistas classificam de “eleitoralistas”. Porque, garantem, seria um “retrocesso” voltar ao antigamente.

Medalha de Mérito “une” Jardim e Albuquerque

A entrega do mais alto galardão da RAM foi feita por Tranquada Gomes, que referiu ser um “merecido reconhecimento a um homem que ficará na História da nossa Região”. Miguel Albuquerque também teceu elogios a Jardim, selando assim os “momentos menos bons” ocorridos entre ambos. Já a oposição não se comove, alguns deputados não esquecem a avultada dívida deixada por Jardim.

‘Enfertuna’ no Festival de Tunas Mistas

A Enfertuna – Tuna de Enfermagem da Madeira, nascida em 2004 e que contempla alunos e profissionais de Enfermagem, participou a concurso no XV FITUMIS- Festival Internacional de Tunas Mistas que se realizou em Leiria, tendo como tuna anfitriã a Instituna – Tuna Mista do Instituto Politécnico de Leiria que celebrava o seu 25º aniversário.

Bombeiros de Câmara de Lobos foram distinguidos

Realizou-se a cerimónia de Imposição de Divisas de 1ª Classe aos bombeiros Voluntários. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos realizou, no passado dia 2 de Junho, no respetivo Quartel uma cerimónia para a Imposição de Divisas de 1ª Classe aos bombeiros: António J Azevedo; João Leandro Lima; Orlando Gouveia; José Manuel Jesus Sousa; António Élvio Fernandes Silva (durante dois anos será empossado, uma vez que não cumpre os módulos obrigatórios conforme despacho n.º 9920/2015, artigo n.º8).

“Estado não deve ter o monopólio da educação”

Apontou Miguel Albuquerque, numa iniciativa na APEL. O Presidente do Governo Regional da Madeira esteve, na passada terça-feira, dia 5 de junho, na escola da APEL, onde falou sobre educação. Perante uma vasta plateia de alunos e professores, Miguel Albuquerque sublinhou a obrigação de apoiar o ensino livre.

“Dia de Portugal” com entrega de prémios

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, pretendendo associar as gerações mais novas às comemorações do dia 10 de Junho, instituiu em 2013 o concurso “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”.

Mulheres têm vitória sobre o conservadorismo

“Uma vitória das mulheres sobre o conservadorismo de direita”. Assim definiu a eurodeputada Liliana Rodrigues a votação favorável, na sessão plenária de Estrasburgo, do relatório sobre a “Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres através das relações externas da União Europeia (UE) no período de 2016-2020”.

Funchal recebe galardão

A Cidade do Funchal volta a receber mais uma distinção, desta vez coube o galardão «Portugal City Brand Ranking 2018», cujos resultados, no que ao Funchal diz respeito, foram divulgados esta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Médico participa em evento internacional

O médico anestesista do Serviço de Saúde da RAM, Luís Vale, foi convidado a participar num evento internacional de emergência e trauma realizado entre os dias 22 e 26 de maio de 2018, em São José dos Campos e em Campinas, no Brasil.

“A Economia Circular tem que ser a opção” Susana Prada, no Dia Mundial do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente foi assinalado com o documentário de Al Gore, “Uma verdade inconveniente”, exibido no Centro de Congressos da Madeira.

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais deixou um alerta aos presentes sobre o futuro para “um planeta saudável”.

