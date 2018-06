Nas bancas a edição 967 do Tribuna da Madeira

Ligação Ferry Madeira-Portimão “é a extensão de um monopólio ultraprotegido”

A afirmação é de Élvio Sousa, após análise ao Caderno de Encargos do Ferry RAM-Portugal Continental, “ao não proteger-se o transporte de carga”. E realça que o Governo Regional PSD “deveria ter acautelado essa situação” ao invés “permitindo, novamente, a chegada de custos absurdos sobre as viaturas e sobre a carga”. A primeira viagem no navio Volcán de Tijarafe está agendada para 2 de julho. A Empresa de Navegação Madeirense, pertencente ao Grupo Sousa, é a responsável pela reabertura da ligação entre Portimão e o Funchal.

Expomadeira prevê “casa cheia”

Uma das novidades da Maior Mostra das Atividade Económicas da Madeira, este ano, é a presença de entidades ligadas à economia social.

Madeira já tem meio aéreo de combate aos fogos

A Madeira já pode contar com um helicóptero para ataque inicial aos fogos florestais. O “compromisso” assumido pelo Governo Regional, depois dos graves incêndios dos últimos anos, dá a possibilidade à Proteção Civil de dispor do aparelho entre os dias 15 de Junho e 15 de Outubro.

Sommeliers espanhóis vieram conhecer melhor o Vinho Madeira

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM (IVBAM), em parceria com as empresas do sector, recebe o Presidente da Asociación de Sumilleres de Galicia, Luis Paadín, e Alejandro Paadín, também sommelier, que visitam a Região Demarcada da Madeira, entre os dias 12 e 15 de junho. O intuito desta visita é o de conhecerem melhor o Vinho Madeira, para posteriormente escreverem um artigo para a revista ‘Cepas Y Vinos’, e igualmente falarem sob o tema em programas das Rádio Coruña Cadena Ser e Rádio Voz.

“Terra à vista!” na Semana Regional das Artes 2018

A exposição, patente até domingo, pretende uma abordagem, em jeito de postal ilustrado através de representações plásticas, que mostre como a Ilha é vista através dos olhos das crianças.

Governo Regional está a “esbanjar dinheiro público”

Élvio Sousa aponta gastos de 97,7 milhões nas Sociedades de Desenvolvimentos.

Rastreio visual e auditivo nos bairros sociais

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Investimentos Habitacionais da Madeira, (IHM) prossegue em junho as ações no âmbito do novo projeto na área da inclusão social denominado ‘Viver com Saúde’.

Banif em liquidação “é imperativo apresentar reclamação de créditos”

Em virtude da revogação da licença para o exercício da atividade bancária pelo Banco Central Europeu, o BANIF vai entrar em liquidação. Esta situação já era esperada desde dezembro de 2015, quando o Banco de Portugal declarou a resolução do Banco e transferiu parte do seu património para o Santander Totta e para a Oitante.

Evento internacional de Reflexologia promove a Madeira e o Funchal

O 10º Congresso Internacional de Reflexologia, realizado em maio, em Fátima e Ourém, contou com a presença do presidente da Ordem Mundial de Reflexologia e presidente do Comité de Investigação, Eduardo Luís. O reflexólogo destacou que foi assinada, pela primeira vez, a constituição europeia de reflexologia “que virá mudar a lei na Europa e no mundo em relação à reflexologia”.

“Livros Partilhados” arranca a 18 de junho

A campanha anual de troca de manuais escolares usados é dinamizada pela Autarquia do Funchal.

Obras avançam nos Marmeleiros

Toda a área do estacionamento do referido Hospital vai estar condicionada.

“Qualidade educativa” da APEL

Nas áreas da Expressão Plástica e Artes Visuais.

