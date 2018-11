ACIF – Vice Presidentes da Direção: António Jardim Fernandes e Luís Sousa serão os vices de Jorge Veiga França

Jorge Veiga França já escolheu os candidatos a vice presidentes da direção na lista que apresentará a sufrágio a 11 de dezembro para os novos órgãos sociais da ACIF. São eles António Jardim Fernandes e Luís Sousa, dois conhecidos empresários e também CEO’s dos seus grupos empresariais.

António Jardim Fernandes é engenheiro, com pós graduação em Engenharia Empresarial e doutorando em Engenharia e Gestão no Instituto Superior Técnico, mas é também CEO do Grupo Dorisol, o maior grupo hoteleiro da Madeira de hotéis de 3 estrelas. Empreendedor, foi sócio fundador da tecnológica Expedita. Entrou para o grupo familiar Dorisol há alguns anos, primeiro como diretor comercial e de desenvolvimento, depois como administrador responsável das operações no Brasil, do qual se tornou CEO há 6 anos.

Luís Sousa é o sócio fundador e CEO do Grupo ACIN. É licenciado e, posteriormente, mestrando em Direito Administrativo e Contratação Publica na Universidade Católica Portuguesa..

Visionário, a partir da Ribeira Brava, criou há 18 anos um grupo tecnológico, que há muito ultrapassou as fronteiras da ilha e do país. Desde a criação de software pioneiro para apoio a empresas e a organismos públicos, diversificou as suas atividades, passando, recentemente, a ser acionista de referência do grupo JM. Ambos enquadram-se nos rigorosos critérios que presidiram ao processo de escolha dos associados para a lista de Jorge Veiga França. Designadamente, ter na Direção os sectores económicos mais representativos da Madeira. Neste caso, para além do turismo, os serviços. A seu tempo serão revelados os membros da Direção que representarão a indústria, o comércio e até o vinho e os bordados Madeira.

Significam também uma estratégia de abranger a maior cobertura geográfica possível, com membros sedeados em vários concelhos da Madeira, que conheçam o tecido empresarial, os problemas e as necessidades dos empresários desses concelhos.

Recorde-se que, na lista de Jorge Veiga França, o candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral é Paulo Prada e a candidata a presidente do Conselho Fiscal é Idalina Pestana.