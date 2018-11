Nas bancas a edição 989 do Tribuna da Madeira

Cuidadores informais são “figura descurada”

A maior parte dos cuidados a idosos são assegurados por cuidadores informais, na sua maioria mulheres. Mas o Cuidador também precisa de cuidados, que na maioria das vezes não chegam. Ao «Tribuna», Patrícia Spínola apontou as dificuldades por que passam os Cuidadores, na Região, e afirma que o apoio psicológico e emocional aos próprios “é uma medida escassa”.

Montagem das luzes de Natal está atrasada

Ainda não há uma data concreta para o início dos trabalhos na montagem da iluminação natalícia deste ano. A Secretaria do Turismo explica os motivos do atraso.

O PS-M chama Paula Cabaço à Assembleia com “carácter de urgência”.

Encontro Internacional de Coros na República Checa

A direção do Coro de Câmara da Madeira foi recebida por Paulo Cafôfo, antes da deslocação.

“Sentir na pele o peso da dupla insularidade”

Autarca lembra que quem tem acesso imediato a questões fundamentais não sabe o que é viver numa ilha como o Porto Santo.

Vigilantes da Natureza travam pesca ilegal na Reserva do Garajau

Uma equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) localizou e apreendeu três covos ilegais que estavam localizados no interior da Reserva Natural Parcial do Garajau.

Militares madeirenses partiram em missão para o Iraque

Vão permanecer em missão por seis meses. O presidente do Governo Regional esteve presente na despedida e teceu elogios aos militares. Miguel Albuquerque sublinhou que “os militares na nossa Região sempre foram claramente conhecidos pela sua coragem, pela sua persistência, pela sua capacidade de intervenção em todas as frentes”.

Estado deve à Madeira 18,6 milhões de euros dos subsistemas de saúde

Os valores em dívida pelo Estado referentes aos subsistemas de saúde atingem já os 18,6 milhões de euros, afirmou o deputado Carlos Rodrigues, após uma reunião entre o Grupo Parlamentar do PSD/M e o secretário regional da Saúde.

Região acolhe formação especializada em demências

A demência é uma doença crónica, considerada um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde, que afeta uma percentagem considerável de pessoas com mais de 65 anos.

CINM presente na Web Summit

Depois da participação na Mobile World Congress de Barcelona, em Março, e na VIVA Technology de Paris, em Maio, a SDM levou o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) à Web Summit que se realizou em Lisboa, nos passados dias 6,7 e 8 de Novembro, integrando o espaço que a Região Autónoma da Madeira teve nesta feira tecnológica internacional.

Projeto Europeu “Living Bridges” apresentado na UMa

A Universidade da Madeira (UMa)vai acolher, no próximo dia 14 de novembro, a conferência “Living Bridges – Towards Interdisciplinary Research on People of Dialogue”.

Estabelecimentos de ensino receberam a ‘Bandeira verde Eco-Escolas’

A Bandeira Verde Eco-Escolas foi entregue a 34 estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal, relativo ao ano letivo 2017/2018.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 1€.

assinaturas@tribunadamadeira.pt