Nas bancas a edição 988 do Tribuna da Madeira

“Julgavam é que iríamos abandonar o projecto”

O Governo Regional diz que o novo hospital vai mesmo para o terreno, queira ou não queira o Governo da República. A garantia foi dada na terça-feira, num debate mensal proposto pelo executivo insular à Assembleia Legislativa da Madeira, no qual Miguel Albuquerque e Pedro Calado apontaram todas as baterias ao primeiro-ministro António Costa.

PS quer Plano de Contingência para o Aeroporto da Madeira

A recomendação é feita ao Governo Regional. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALM) a um projeto de resolução a recomendar ao Governo Regional da Madeira a criação de um Plano de Contingência para o Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

‘Arte Urbana’ na baixa do Funchal

A Rua dos Tanoeiros foi alvo de uma intervenção de arte urbana que promete ser um grande chamariz para este que é um dos arruamentos históricos da Baixa da cidade.

Balcão do Investidor na Cidade do Empreendedor

O Balcão do Investidor apresenta-se aos empreendedores com mais de 4000 atendimentos feitos. A Câmara Municipal do Funchal marca presença na Cidade do Empreendedor, com o seu Balcão do Investidor. Este evento é organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), e que tem lugar no Madeira Tecnopolo, até domingo, dia 4 de novembro.

Militares que Serviram no Ultramar em convívio

No próximo domingo, dia 04 de Novembro, vai realizar-se o 7º. Encontro do MMMSU (Movimento dos Militares da Madeira que Serviram no Ultramar).

Performance da economia “resulta da boa governação”

Durante o debate na generalidade sobre o Orçamento do Estado para 2019, no Parlamento, o socialista Carlos Pereira considerou que “um dos vértices principais dos bons resultados da governação do PS é a performance da economia e, em particular, o contributo decisivo das empresas e empresários de Portugal”.

Marcelo nos 85 anos do Rotary Club do Funchal

O Rotary Club do Funchal (RCF) assinala o seu 85º aniversário no próximo dia 22 de dezembro.

Estudantes já podem adquirir viagens a 65 euros

Governo Regional da Madeira formalizou o protocolo com 16 agências de viagens.

Jovens recebem Prémio Infante D. Henrique

A entrega de medalhas foi feita por Dom Duarte, Duque de Bragança.

SESARAM integra «Programa Humaniza da Fundação La Caixa»

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, E.P.E), através da Unidade de Cuidados Paliativos, foi uma das dez unidades do país selecionadas para a constituição de uma Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS), no âmbito do Programa Humaniza da Fundação La Caixa, um projeto que visa reforçar o apoio a pessoas com doenças avançadas.

Madeira PianoFest no Teatro

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira, inicia a sua temporada 2018/2019 com a quarta edição do Madeira PianoFest, integrada nas celebrações dos 25 anos da AACMM, sob a direção artística de Robert Andres, de 3 a 11 de novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Cursos do Projeto «A Escola vai ao Bairro» abrangem o 12º ano

O referido projeto entra agora no seu 4º ano letivo de funcionamento, tendo abrangido, desde o início, um total de 224 alunos. Os cursos vão abranger este ano letivo o 12º ano.

