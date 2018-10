Nas bancas a edição 987 do Tribuna da Madeira

Dieta vegana “trás vantagens para a saúde”

Leontina Moreira refere que o veganismo já começa a deixar de ser um tabu na Região, e adianta que “a grande aposta passa naturalmente pela sensibilização dos jovens nas escolas, e da sociedade em geral”.

Tatuagens ajudam mulheres que tiveram cancro da mama

É através da técnica da tatuagem que Nelson Caires ajuda as mulheres que tiveram cancro da mama, com a reconstrução do mamilo. A sessão é feita em privacidade e sem custos. Nelson Caires referiu ao «Tribuna» que muita gente recorre também aos seus serviços para disfarçar cicatrizes, estrias e queimaduras graves.

Militares madeirenses partem para o Iraque

São 30 os militares madeirenses que partem, no próximo dia 5 de novembro, às 15 horas, para o Iraque com a missão de ministrar treino às tropas locais, no âmbito da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. A preparação deste grupo, totalmente aprontada na Madeira, começou em maio passado.

Pereira renuncia a cargo na erse

Antigo líder do PS-M viu deputados “chumbarem” nomeação do Governo.

Carlos Pereira não vai ser vogal na entidade que regula no país os serviços energéticos. O antigo líder do PS-M, viu o seu nome ser vetado pelos colegas em São Bento e decidiu renunciar à nomeação do Governo da República. “Não permito nenhum exercício que persista em colocar em causa a minha dignidade pessoal, a minha reputação, o meu percurso profissional e o meu sentido de responsabilidade”, justificou.

Marco Freitas recebeu o “testemunho” para liderar a AERAM

Os objetivos para o mandato nos quatro anos que tem pela frente são positivos.

Em entrevista ao «Tribuna», Marco Freitas abordou sobre as prioridades desta nova Direção para a modalidade. A esgrima madeirense já conseguiu trazer títulos em campeonatos nacionais, segundo Marco Freitas, “e colocar os nossos esgrimistas nos lugares cimeiros dos rankings”.

Por isso, adianta, “acreditamos que com melhores condições faremos ainda melhor pelo desporto da Região”.

Selo Europeu de Qualidade eTwinning atribuído a escolas da Região

As escolas da Região foram premiadas com o Selo Europeu de qualidade 2018. Num total de 1204 projetos em quarenta e um países, Portugal teve a sua fasquia de ver duzentos e trinta selos atribuídos sendo que quatro estão aqui na Região Madeira.

Porto da Cruz já tem estrada livre

Governo Regional inaugurou obra de consolidação do principal acesso à freguesia.

Esclarecimento ao Investidor com grande adesão

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a dinamizar a segunda edição das Sessões Temáticas de Esclarecimento de Apoio ao Investidor, na sequência do Ciclo de Formação “Promover o Empreendedorismo”.

“Temos muitos portugueses com falta de dentes”

Orlando Monteiro da Silva, Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas.

“Transforme ideais em gestos reais” incentiva para a reciclagem

A Sociedade Ponto Verde (SPV) lança agora o desafio “Transforme ideais em gestos reais” aos portugueses, incentivando-os a tornarem-se parte ainda mais ativa no grande e importante compromisso que é a reciclagem.

Madeira e Porto Santo na ‘Dive Show Birmingham UK 2018’

A Associação de Promoção da Madeira vai marcar presença na feira temática de Mergulho “Dive Show”, que se realiza neste fim-de-semana, nos dias 27 e 28 de Outubro, em Birmingham, Reino Unido.

