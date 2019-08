Jorge Luz apresenta nova coleção hoje no Molhe

O modelo madeirense Jorge Luz realiza, esta noite, um desfile de moda onde irá apresentar a sua nova coleção da marca de pronto-a-vestir ‘Jorge Luz Acessories’.

O evento decorrerá no Design Centre Nini (antigo Molhe). A animação estará a cargo dos Djs Sérgio Soares e DJ Fábio Canha, contará também com a atuação da cantora madeirense Kaee.

As portas abrem a partir das 22 horas.

A organização do evento ‘Glamorous Summer Party’ decidiu decidiu disponibilizar mais 50 bilhetes a 5€ (cinco euros) com 1 coral incluída, para as primeiras 50 pessoas a chegar ao evento.