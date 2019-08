‘Workshop Silhouette Cameo’ traz novas ideias

Águeda Bartolomeu, da Emtelis, vem à Madeira, a 12 e 13 de outubro deste ano, para o «Workshop Silhouette Cameo», em parceria com a Hollipop Eventos, cujo evento vai decorrer no Complexo Desportivo de Gaula.

A iniciativa, que tem tido já alguma adesão para a inscrição, promete um programa muito atrativo. Águeda Bartolomeu ‘levantou o véu’ e falou ao «Tribuna» sobre este Workshop.

O objetivo deste evento “é a apresentação da nossa linha de embalagens personalizáveis para festas. Destina-se a profissionais, a mães de família e todos aqueles que pretendem entrar no negócio e não só, fornecer festas bem elaboradas ao tema escolhido como também aos gerentes de lojas de artigos de festa para revenda”. Disse ainda que as pessoas, nomeadamente os pais, estão, cada vez mais, a mostrar interesse na elaboração e participação nas festas de aniversários.

Quanto ao feedback que tem tido sobre esta prática, Águeda Bartolomeu referiu: “Estou cá em Portugal há dois anos e temos produzido bastantes kits de festa, embora os preços atualmente praticados permitem apenas adesão aos produtos por pessoas de padrão médio alto, havendo necessidade de se rever o projeto de forma que o público em geral possa adquirir o produto ao melhor preço”. Continuando: “Portugal é um país totalmente diferente de Angola ou Brasil em que as pessoas pagam para fazer festas gigantescas, além da grande possibilidade de se trabalhar cá em parceria, notamos ao longo desse tempo que há um interessa enorme do consumidor e dos profissionais. Aliás, foi o comportamento dos clientes que levou nos a esse caminho o que vai permitir maior produção da nossa parte e poder dar resposta imediata a necessidade das pessoas”.

É a primeira vez que Águeda Bartolomeu vem à Madeira apresentar este tipo de iniciativa. “Foi um convite tão rápido feito pela Carolina Vasconcelos, da Hollipop Eventos, no mesmo dia conversamos e no mesmo dia foi logo aceite”.

Quanto às expetativas para os dias da realização deste Workshop, 12 e 13 de outubro: “Eu sempre digo, e até mexe comigo, cada formação é um transformar de vidas, trabalhar com papelaria é uma mistura de emoções diária. Nós não ensinamos apenas a montar caixas, nós transmitimos confiança às pessoas sobre o negócio o quanto vale tanto a pena investir. Espero que na Madeira não seja diferente pois sempre que entro numa sala de formação a maior parte é apenas por curiosidade pelas lindas peças que têm visto ao longo do tempo, mas depois tudo muda pois não existe nada melhor do que fazer uma aposta com domínio na profissão”.

Carolina Vasconcelos mostra-se muito satisfeita com esta iniciativa e pelo fato de ter sido aceite este convite, realçando a vasta experiência de Águeda Bartolomeu em formação de papelaria personalizada, e que vem à Madeira espalhar o seu conhecimento “e não podíamos estar bem mais entregues”, disse. Referiu ainda que o “objectivo é ter um workshop completamente diferente do que é feito por norma na nossa região. É um workshop que raramente se encontra na oferta das nossas formações. E o grande objectivo é esse mesmo, ser diferente e fazer diferente, acima de tudo. Destina-se a todas as pessoas que tenham interesse em decoração, em festas, em papelaria. Acaba sendo aberto ao público em geral”. Carolina Vasconcelos sublinhou que o evento tem como ponto fulcral “ser inovador e irreverente”. E frisou: “Vão ser apresentadas novas ideias de negócio, vão ser dadas dicas de como começar um negócio na área das festas infantis. De frisar, que este workshop vai trazer muitas novidades no mundo da papelaria personalizada”.

De realçar, o ‘Workshop Silhouette Cameo’, sobre papelaria personalizada, apresenta 3 Módulos. Módulo 1: Como começar o negócio em papelaria personalizada; Módulo 2: Pesquisa e criação de caixa personalizada. Módulo 3: Party Styling, colocar personalizáveis na mesa de festa.

Para quem quiser se inscrever pode fazer através de hollipopeventos@gmail.com, basta contactar o número 96131702/966561923.