Normalmente os primeiros dentinhos do bebé nascem entre os 6 e os 9 meses de vida, nesta altura deverá fazer uma visita ao médico dentista, no entanto, alguns bebés podem chegar a 1 ano de idade e ainda não ter nenhum dentinho, o que deve ser avaliado pelo dentista e também pelo pediatra.

É sempre um momento de grande emoção quando nasce o primeiro dentinho! Geralmente os primeiros dentes a nascer são os da frente, e até aos 3 anos de idade nascem os restantes dentes de leite. Há habitualmente alguma simetria na erupção, podendo haver desfasamento de poucas semanas entre o aparecimento de um dente e do seu simétrico. Entre os 12 e os 16 meses de idade do bebé, pode apreciar-se uma tumefação gengival na parte posterior de ambas as arcadas dentárias, indicadora da evolução intra-gengival dos primeiros molares. Estes nascem entre os 14 e os 20 meses de forma simétrica e frequentemente simultânea em ambas as arcadas dentárias.

A erupção dos dentes pode causar algum incómodo e sintomas ao bebé, tais como, salivação excessiva, irritabilidade/choro, alteração do apetite e alteração do sono. A febre e diarreia usualmente não são sintomas que estejam intimamente relacionados com a erupção dentária. Admite-se que, muito esporadicamente, a erupção dentária possa desencadear febre se, por exemplo, ocorrer um processo inflamatório associado, contudo considera-se que a erupção dentária é um fenómeno normalmente apirético.

Como aliviar o desconforto da erupção dos dentinhos?

O frio reduz a inflamação e o edema gengival, diminuindo assim o mal-estar do bebé. Pode utilizar uma compressa de gaze humedecida com água fria para massajar a gengiva, ou oferecer ao seu bebé um anel de dentição de borracha fria para estimular e refrescar a gengiva.

Dicas sobre a higiene oral das crianças com idades compreendidas entre 0 – 2 anos

A higiene oral do bebé deve iniciar-se mesmo antes da erupção dos dentes, a gengiva deve ser limpa com uma compressa de gaze humedecida com água, pelo menos uma vez ao dia, preferencialmente à noite.

Quando os primeiros dentes nascem devem ser escovados, no mínimo 2 vezes por dia. Pode utilizar uma dedeira ou uma escova macia apropriada para a idade. É recomendado a utilização de um dentífrico fluoretado de 1000-1500 ppm e a quantidade a utilizar deve ser equivalente ao tamanho da unha do dedo mindinho.

Deve ficar claro que o cuidado com a higiene oral da criança é da responsabilidade dos pais, pelo menos até que a criança adquire habilidades motoras suficientes, o que acontece por norma entre os 7 e os 9 anos de idade. No entanto deve permitir que, progressivamente, e sob vigilância, a criança comece a aprender a escovar corretamente os seus dentes.

Algumas informações importantes que os pais necessitam ter em conta:

Evitar oferecer alimentos açucarados. Está contra-indicado colocar mel ou açúcar na chupeta. A partir de 1 ano de idade as crianças não devem usar o biberão prolongadamente nem adormecer com ele, mesmo que contenha leite ou sumos.

É importante visitar o médico dentista com regularidade, idealmente de 6 em 6 meses. Se apostar seriamente na prevenção, o mais provável é que a criança nunca chegue a sofrer de cáries e de problemas nas gengivas nem necessite de tratamentos curativos.

No próximo artigo falarei sobre a dentição e os cuidados a ter com a higiene oral das crianças com idades compreendidas entre 3 – 6 anos.