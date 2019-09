Apreensão de mais de 1.400 artigos contrafeitos no Funchal

No âmbito de uma operação de fiscalização realizada a diversos estabelecimentos comerciais na cidade do Funchal, os militares detetaram 1 472 artigos contrafeitos, o que culminou na sua apreensão. De entre os diversos artigos apreendidos, encontravam-se relógios, óculos, camisolas e toalhas, no valor total estimado de 24 mil euros.

