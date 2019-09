Museu de História Natural do Funchal deverá reabrir em março de 2020

O Vereador que tutela as Obras Públicas na Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, anunciou, após a Reunião de Câmara semanal, que foi aprovada por unanimidade a prorrogação de prazo das obras de recuperação e remodelação do Museu de História Natural do Funchal, que estão atualmente em curso.

“Por tratar-se de um palácio histórico, que alberga há 85 anos o nosso Museu de História Natural, esta é uma obra que requer uma abordagem muito cuidada, e temos feito tudo para que a obra decorra sem problemas, e para que não afete a componente histórica do património edificado, e nesse sentido, porque houve também uma alteração de projeto, optámos por prorrogar o prazo da obra por mais 4 meses, estando prevista a sua conclusão para março do próximo ano.”

O Museu de História Natural do Funchal encontra-se de momento encerrado para obras, num investimento da Autarquia que ascende a 1 milhão de euros, e a alteração efetuada no projeto irá contemplar a instalação de um elevador, considerando que “é fundamental, nos dias de hoje, que se possa garantir plenas condições de acessibilidade, tal como temos vindo a fazer em vários outros espaços culturais do Município.”