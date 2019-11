Nas bancas a edição 1039 do Tribuna da Madeira

Albuquerque quer acabar com ‘saque’ às ribeiras

Um novo enquadramento jurídico para que a extração de inertes decorra “dentro das normas ambientais”. É o que propõe o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, acusado de “esquivar-se das responsabilidades” quando há “sérias dúvidas” sobre a “imparcialidade” do Governo nesta matéria. Segundo a oposição, tem havido “inércia dos organismos públicos regionais” e “falta de vontade política em fazer cumprir a lei”.

Crianças e jovens vítimas de violência podem tornar-se “possíveis agressores”

Segundo dados da Associação de Familiares e Amigos de Vítimas de Femicídio (ACF) quase 10 mil crianças foram agredidas em quatro anos (entre 2014 e 2018).

Ilhatrónica traz “noite memorável” ao Mercado dos Lavradores

A Praça da Fruta no Mercado dos Lavradores será palco, nesta sexta-feira dia 1 de novembro, de um evento de música eletrónica. O Ilhatrónica, que conta com a sua quarta edição, vai juntar os artistas nacionais Dj Vibe, Moullinex e Diogo Freitas.

Mais serviços hospitalares ‘acreditados’ até final de 2020

Os serviços de Pediatria e de Cirurgia Pediátrica, que foram recentemente acreditados pela Direção Geral da Saúde, no âmbito do processo de qualidade levado a cabo pelo SESARAM, tiveram a visita do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nesta quarta-feira, dia 30.

“A decisão está tomada e não se volta atrás”

Filipe Sousa deixa claro que “não há qualquer prolongamento” da data de encerramento da Feira do Santo da Serra. Sobre a insistência de Edgar Silva, em manter a continuidade da feira, o autarca frisa “a nossa intervenção não será decidida pela CDU”.

‘Reflexões’ sobre Dom Teodoro de Faria

O livro, de Francisco Gomes, apresenta uma entrevista biográfica do anterior Bispo do Funchal.

Ronaldo homenageado no aniversário do União

O Clube de Futebol União assinala o 106º aniversário com uma sessão comemorativa que se realiza nesta sexta-feira, dia 1 de novembro.

MAR passa a aceitar Certificados Electrónicos

Já está em funcionamento o sistema informático que permite emissão de certificados electrónicos dos navios e tripulantes do Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR).

Bombeiros aperfeiçoam operações de resgate

A fim de atualizar e aperfeiçoar os Bombeiros com competências técnico-operacionais para executarem operações de resgate em ambientes de montanha e falésia, de 12 a 13 e 19 a 20 de outubro de 2019, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, através da Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros, promoveu um curso Salvamento em Grande Ângulo – Recertificação em ambiente de montanha e falésia para os Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

Pouca chuva põe em causa ecossistemas

Entre os anos 2046 e 2065, Portugal continental vai sofrer uma diminuição da precipitação média anual de 10 por cento na zona norte e em todo o litoral e de cerca de 30 por cento nas zonas interiores e no sul. As previsões, realizadas na Universidade de Aveiro (UA) apontam para um cenário de escassez de água no ecossistema e, naturalmente, para consumo humano. Face ao cenário, os investigadores apelam à implementação de medidas urgentes para, no futuro, melhor captar e gerir a água da chuva.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online