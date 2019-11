Navio da Marinha apoia embarcação à deriva

A embarcação foi rebocada para uma área segura, ficando acompanhada pela semirrígida da corveta João Roby, até à chegada de uma lancha da Capitania do Porto de Olhão que continuou o reboque até ao porto de Olhão. Após a operação, a corveta João Roby retomou a sua participação no exercício. O exercício CULATRA 2019 consiste na certificação dos mergulhadores da Marinha Portuguesa para a operação e manuseamento de explosivos.

Na manhã desta quarta-feira, dia 30 de outubro, o NRP João Roby, enquanto participava no exercício CULATRA 2019 detetou uma embarcação, com um tripulante a bordo, que se encontrava dentro da área de interdição do exercício ao largo de Olhão.

