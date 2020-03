UMa dedica dois dias ao Desporto e Ciência

A Universidade da Madeira (UMa) volta a ser palco, nos dias 12 e 13 de março, de mais uma edição do Seminário Desporto e Ciência.

O seminário, cujo arranque está agendado para as 14h, do dia 12 de março, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, pretende constituir-se como um espaço de discussão que promova a partilha de conhecimento entre docentes, estudantes e profissionais da área.

O programa do evento inclui vinte comunicações orais, debates e sessões de posters. Da lista de oradores convidados constam docentes e investigadores de diversas instituições de ensino superior português, nomeadamente da Universidade dos Açores, da Universidade da Beira Interior, do Instituto Politécnico de Beja, do Instituto Politécnico da Maia, do ITI/LARSys, da Universidade de Coimbra e da Universidade da Madeira.

O seminário está validado pela SRE/DRE, em 13h, para professores dos grupos de recrutamento 160, 260 e 620 e, em 2,5 unidades de crédito, para Treinadores de Desporto e Técnicos de Exercício Físico e Diretores Técnicos.