Bruno Ferreira questiona a IHM sobre uma ação no Bairro de São Gonçalo

Um comunicado enviado à nossa redação dá conta de uma situação a qual leva o Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Bruno Ferreira, a questionar a forma de atuar da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira. Segue-se o teor na íntegra: «Enquanto responsáveis de Freguesia, e sabendo que existem mais de 2400 inscritos na Sociohabita, Empresa Municipal que gere o parque habitacional do Município, e que muitos destes inscritos se encontram em situação de desespero, não se percebe como é que um prédio com 30 fogos, que está concluído desde Setembro, volvidos que estão 6 meses, ainda não estejam atribuídos a quem necessita, e pior do que isso, como é que os residentes com a promessa de regresso, ainda não tenham sido contemplados com a sua habitação.

Da nossa parte, já solicitamos várias audiências ao Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira desde a data de conclusão da obra e, ainda não obtivemos qualquer resposta. É desta forma que nos tratam, é desta forma que se trata o Poder Local na Região Autónoma da Madeira. Continuaremos a solicitar a audiência, porque é o que se exige a quem foi eleito para representar a sua população, não podemos é aceitar que um prédio se mantenha fechado sem que ninguém se justifique e sem que ninguém esclareça o que se passa. Nós queremos saber, em concreto, o que se passa e por que razão os ex-moradores ainda não regressaram; porque há um contrato assinado com a promessa de regresso. A tutela tem que cumprir, a tutela não pode, não deve deixar as pessoas em suspense pois estão desde Setembro na expectativa de regresso à sua freguesia e não obtêm qualquer resposta.

Não podemos continuar com este sentimento de impotência em esclarecer a população, o respeito institucional democrático deve imperar, a população não pode ser usada como arma de arremesso contra as instituições democraticamente eleitas. A Junta de Freguesia exige uma resposta oficial, e deseja saber qual o motivo da Investimentos Habitacionais da Madeira, não responder à solicitação de audiência, ou melhor, que esclarecimento tem sobre a situação da segunda fase da reconstrução do Bairro de São Gonçalo. Para nós, a população é a medida da nossa ação e tem que ser esclarecida, merece uma resposta!

Reforçamos que, é para nós sinal de impotência e inércia no relacionamento institucional, passados que estão 6 meses da conclusão da obra e que ninguém saiba, oficialmente, quem serão os contemplados, se os ex-moradores, se as vítimas dos incêndios de 2016, se a comunidade venezuelana, entretanto regressada. Impõe-se uma resposta».