CASA assegura refeições aos Sem-Abrigo

No seguimento do plano de mitigação de risco de contágio de COVID-19, vem o CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo-Delegação da Madeira, informar que adoptou um conjunto de medidas que visam minimizar o impacto deste vírus. Assim, seguindo as directivas da Direção Geral de Saúde, determinou-se o seguinte:

1. A partir de hoje vamos assegurar a distribuição de refeições quentes e embaladas à população em situação de sem abrigo, com a nossa carrinha pelas ruas do Funchal.

Rota de distribuição:

• LICEU

• PSP

• JARDIM DO CAMPO DA BARCA

• CANTINA SOCIAL (JUNTO A ESTRADA)

• ANADIA

• FERNÃO ORNELAS

• IGREJA DO CARMO

• BOM JESUS E SEGURANÇA SOCIAL

• LA VIE

• JARDIM MUNICIPAL

• PRAÇA DO POVO

• ZONA VELHA / ETAR

• MERCADO

• CENTRO DE EMPREGO

2. A distribuição de pequenos-almoços continuará assegurada Cantina Social entre as 11h30 e as 12h30 através da entrega de bolos / pão em saco em embalagem fechada;

3. A distribuição de cabazes de bens alimentares às famílias carenciadas fica suspensa;

4. Suspensão da aceitação de doações de roupa; mobiliário e outros;

5. Suspensão da distribuição de roupa;

6. O atendimento presencial do Gabinete de Apoio Psicossocial e acompanhamento social fica sujeito aos casos mais urgentes, realizando-se via email e telemóvel sempre que necessário e possível;

7. Suspensão da integração de novos voluntários;

9. Reforço e disponibilização de gel desinfetante, máscaras, álcool e luvas, colaboradores, voluntários e utentes;

10. Estas medidas entram em vigor de imediato e permanecerão até o dia 31 de Março, momento em que estas medidas serão reavaliadas.