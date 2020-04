“É preciso demonstrar que o projeto europeu funciona”

A eurodeputada Sara Cerdas alertou hoje a Comissão Europeia para “a necessidade de se desenvolver uma estratégia específica e concertada para auxiliar as Regiões Ultraperiféricas a enfrentar a crise que se espera depois da pandemia Covid-19”.

Em missiva enviada à presidente à Comissão Europeia, a socialista afirma que “é mais do que visível que os impactos desta pandemia irão provocar uma crise económica à escala mundial, e é esperado que as Regiões Ultraperiféricas enfrentem graves consequências”.

“É preciso garantir que a União Europeia não se esquece das Regiões Ultraperiféricas”, aponta Sara Cerdas, alertando para o facto de estas terem “importantes características socioeconómicas (desemprego jovem, pobreza) que deverão ser alvo de uma atenção imediata durante este início de pandemia, para minimizar as iniquidades existentes nestas regiões e que poderão ser aumentadas e agravadas”.

A socialista acrescenta que “é preciso uma especial atenção aos diferentes sectores, nomeadamente na pesca e agricultura com o armazenamento e escoamento dos produtos e protecção das empresas e trabalhadores; uma atenção ao turismo que representa um quarto da nossa economia regional, igualmente com a proteção dos trabalhadores e empresas e garantindo a retoma da actividade com todas as medidas de segurança”.

Neste sentido, a eurodeputada solicitou à Comissão Europeia a criação de “medidas de discriminação positivas a serem aplicadas nas Regiões Ultraperiféricas da União Europeia, e de mecanismos de incentivo para a recuperação económica destas regiões” para enfrentar as consequências da crise à COVID-19.

“Neste momento é preciso demonstrar às pessoas que o projeto europeu funciona e que as pessoas podem acreditar no mesmo. É por isso imperativo salvaguardar postos de trabalho e minimizar os impactos económicos nas famílias”, diz Cerdas.