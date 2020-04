Perante os 10 novos casos confirmados de COVID-19 no Concelho de Câmara de Lobos, o Presidente Miguel Albuquerque acaba de afirmar, em teleconferência, que tendo em conta que a freguesia de Câmara de Lobos encontra-se com elevado risco de transmissão local do COVID-19 será imposta a cerca sanitária na freguesia por 15 dias.

