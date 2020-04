O setor da construção civil vai retomar a sua atividade na próxima semana, anunciou o Presidente Miguel Albuquerque, na conferência sobre as deliberações do Governo Regional da Madeira. As obras avançam mas com medidas rigorosas.

O uso de máscara de proteção individual passa a ser obrigatório a partir da próxima quarta-feira, dia 22 de abril.