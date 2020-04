Plataformas de ensino online alvo de ‘ataque’

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica UNC3T, em estreita articulação com o Ministério da Educação, procedeu à identificação de um homem de 20 anos de idade, que no uso de credenciais de acesso a salas de aulas on-line, se introduzia nas mesmas, com o único propósito de perturbar o seu normal funcionamento, atos praticados esta semana.

