Detenções por tráfico de estupefacientes agravado e associação criminosa

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no âmbito de inquérito a correr termos no DIAP de Setúbal, localizou, identificou e procedeu à detenção de quatro homens por sobre eles recaírem fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado e associação criminosa.

Em fevereiro do corrente ano, por intervenção da Autoridade Tributária e Aduaneira, foram apreendidos, no Porto de Sines, 240 quilogramas de cocaína transportado num contentor marítimo proveniente da América do Sul.

A investigação efectuada desde então e o alargado número diligências probatórias entretanto realizadas, na região da Lourinhã e Peniche, permitiram recolher fortes indícios quanto à autoria dos factos, bem como a apreensão de uma viatura topo de gama, de diversos telemóveis, computadores e cerca de 14 mil euros em numerário.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 42 e os 70 anos de idade, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.